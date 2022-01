Satu Mare: Gradul de ocupare in spitale a paturilor Covid-19 este sub 50%

Odata cu finalizarea relocarii si demararea activitatii in noua locatie de pe strada Al. I. Cuza a tuturor serviciilor, subprefectul Radu Bud a convocat ieri doua sedinte de lucru, una cu sefii compartimentelor din cadrul Institutiei Prefectului si cea cu sefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne in judet.A transmis multumiri pentru modul in care s-a realizat operatiunea de relocare a serviciilor Institutiei Prefectului si s-au discutat detalii privind administrarea noii cladiri, ... citeste toata stirea