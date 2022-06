Satu Mare: in 6 iunie incepe dezinsectia aeriana si terestra

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., in colaborare cu Primaria Municipiului Satu Mare, va informeaza ca in perioada 06.06.2022 - 12.06.2022 se vor efectua tratamente de dezinsectie aeriana, respectiv dezinsectie terestra pe domeniul public al Municipiului Satu Mare. Substanta utilizata pentru efectuarea serviciului de dezinsectie aeriana este CYMINA PLUS, cu substantele active Cipermetrina, Tetrametrina si Piperonil Butoxid, iar in procesul de dezinsectie terestra se va utiliza CY 10, cu substanta activa ... citeste toata stirea