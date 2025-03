Satu Mare in schimbare - SGR continua sa motiveze localnicii sa fie mai responsabili cu deseurile

An de an, pe 18 martie, sarbatorim Ziua Mondiala a Reciclarii - un moment ideal pentru a ne reaminti cat de important este sa avem grija de mediul inconjurator si cum putem contribui la binele comunitatii, adoptand obiceiuri mai prietenoase cu natura. Locuitorii judetului Satu Mare au inceput sa faca pasi importanti in aceasta directie odata cu implementarea Sistemului de Garantie-Returnare (SGR). Lansat in urma cu mai bine de un an, SGR continua sa transforme returnarea ambalajelor de bauturi ... citește toată știrea