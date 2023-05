In aceasta dimineata a avut loc deschiderea Bursei locurilor de munca organizata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare ( AJOFM) la Casa de Cultura a Sindicatelor.Sunt disponibile 766 locuri de munca in diverse domenii:* Industria mecanica - 194 locuri de munca (operator la prelucrarea cauciucului, inginer mecanic, inginer electrician, operator la masini uneltecu comanda numerica, strungar, lacatus mecanic etc.);* Industria textila, pielarie - 75 locuri de munca ( ... citeste toata stirea