Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca Satu Mare se afla si duminica sub amenintare de vreme rea. Doar ca de aceasta data ne aflam sub cod galben si nu sub cod portocaliu.Iata avertizarea:COD GALBENInterval de valabilitate: 11 iunie, ora 11 - 11 iunie, ora 23Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuataZone afectate: conform textului si hartiiIn intervalul mentionat vor fi perioade cu ... citeste toata stirea