La data de 14.06.2023, in jurul orei 00:45, au fost sesizati cu privire la producerea unui eveniment rutier, in municipiul Satu Mare.Ajunsi la fata locului, politistii au constatat faptul ca un barbat, de 37 de ani, din Satu Mare, aflat la volanul unui autoturism ar fi intrat in coliziune cu doua ornamente din beton aflate in proximitatea unui imobil.In urma impactului au rezultat doar pagube materiale. ... citeste toata stirea