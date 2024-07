Satu Mare se pregateste pentru o noua editie a Street Music Festival. Potrivit organizatorilor, peste 20 de artisti de strada, din 12 tari, sunt asteptati la Satu Mare. In cele trei zile de festival, peste 100 de spectacole vor avea loc pe secenele ce urmeaza sa fie amenajate in oras.Weekend-ul urmator are loc Street Music Festival. Satu Mare se pregateste pentru a zecea editie a Festivalului Muzicii de Strada. Potrivit organizatorilor, in acest an, la Satu Mare, vor fi invitati 22 de artisti ... citește toată știrea