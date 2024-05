Satu Mare si Wolfenbuttel au reinoit acordul de infratire

Municipiului Satu Mare si orasul Wolfenbuttel, la 50 de ani de la infratire. Legatura de prietenie a inceput in primavara anului 1970, cand in urma inundatiilor catastrofale din 14 mai, prietenii nostri din Wolfenbuttel au sarit in sprijinul populatiei sinistrate. Patru ani mai tarziu, in 31 mai, s-a semnat protocolul de infratire a celor doua orase.Sambata, dupa 50 de ani, protocol de infratire a fost resemnat de primarul municipiului satu Mare Kereskenyi Gabor si prim viceprimarul Thorsten ... citește toată știrea