Satu Mare: un apartament a luat foc de la o lumanare de Advent

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Somes " al judetului Satu Mare a fost alertat la ora 19:10, sa intervina la stingerea unui incendiu produs in apartamentul unui bloc de la etajul I, de pe strada Careiului din municipiul Satu Mare.Proprietara, in varsta de aproximativ 35 de ani a inhalat fum si i s-a acordat primul ajutor prin administrarea de oxigen.Incendiul a fost lichidat si oprita propagarea acestuia la celelalte apartamente in cateva minute.Cauza incendiului este flacara ... citeste toata stirea