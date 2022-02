Satu Mare: un pacient de la Psihiatrie s-a spanzurat cu o bucata de cearceaf

O intamplare nefericita a avut loc in dimineata zilei de duminica, 13 februarie, la Sectia Psihiatrie a Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare. Un barbat de 71 de ani, internat sambata seara, si-a pus capat zilelor in toaleta sectiei cu o bucata de cearceaf, potrivit informatiilor furnizate de Constantin Demian, purtatorul de cuvant al SJU.Barbatul, originar din Supur, a mai fost internat la Psihiatrie de cel putin 6 ori in ultimul an. Era adus de cele mai multe ori in stare de ebrietate si ... citeste toata stirea