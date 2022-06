Marti, 14 iunie, in jurul orei 14, un sofer grabit, aflat in drum spre Aeroportul Satu Mare, a derapat in sant. Detalii despre incident am aflat de la ISU Satu Mare.Doua echipaje ale pompierilor satmareni s-au deplasat in zona Aeroportului, pentru asigurarea masurilor PSI, in urma producerii unui accident rutier. La fata locului s-au dislocat o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare si ... citeste toata stirea