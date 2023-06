Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat prognoza meteo pentru urmatoarele 2 saptamani (26 iunie - 2 iulie).In ceea ce priveste regiunea Maramures, din care face parte si judetul Satu Mare, vremea se va raci la jumatatea primei saptamani, cand regimul se va situa usor sub cel specific perioadei, iar in rest va fi apropiat de acesta; astfel, la inceputul intervalului vor fi valori medii ale temperaturii maxime la nivel regional in jurul a 27 de grade, care vor cobori pana spre 20...22 ... citeste toata stirea