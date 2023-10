Luni, 16 octombrie, intr-o zi obisnuita in satul Hrip, politistii de la Sectia Politie Rurala Valea Vinului au fost alertati in jurul orei 14.30 cu privire la un incident la o unitate de invatamant locala. Informatiile primite indicau ca un barbat de 34 de ani din Hrip ar fi adresat expresii jignitoare unor cadre didactice.Echipa de politisti a intervenit imediat si a inceput sa investigheze incidentul. Constatand veridicitatea acuzatiilor, acestia au incercat sa-l sanctioneze pe barbatul in ... citeste toata stirea