Scandalul epigramistelor din Satu Mare, in instanta: "Cand a fost de maritat/Pe-al prietenei iubit l-a inhatat"

Doua epigramiste din Satu-Mare se judeca pentru ca una dintre ele s-a plans in instanta ca o colega de breasla a defaimat-o intr-un volum de epigrame. Reclamanta a obtinut 5.000 de lei daune morale, dar procesul nu este finalizat. Curtea de Apel Oradea va pronunta sentinta finala intr-un dosar de defaimare in care se judeca doua epigramiste din Satu Mare. In 2019, o epigramista septuagenara, Maria L., i-a dedicat unei colege de breasla, Maria C., cu 20 ani mai tanara, o creatie din volumul ... citeste toata stirea