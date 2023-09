Dupa pensionarea respectatului colonel Ovidiu Adrian Popa, Inspectoratul de Jandarmi Satu Mare are un nou sef. In 6 septembrie, intr-o ceremonie solemna ce se va desfasura la sediul central al Jandarmeriei Satu Mare, se va face predarea primirea drapelului de lupta al unitatii.Col. Gheorghe Vlonga a fost desemnat inspector sef.Colonelul Gheorghe Vlonga, care detine functia de adjunct din anul 2017 are o vasta experienta in domeniul aplicarii legii si al gestionarii situatiilor de urgenta. ... citeste toata stirea