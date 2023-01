Scriitorul Dumitru Radu Popescu a incetat din viata

dumitru-radu-popescuScriitorul Dumitru Radu Popescu a incetat din viata in a doua zi a anului 2023. Avea 87 de ani si era internat intr-un spital din Bucuresti de mai multa vreme.Dumitru Radu Popescu - scenarist, scriitor si publicist - s-a nascut la 19 august 1935, in satul Papusa, judetul Bihor, intr-o familie de invatatori. A absolvit scoala centrala la Danceu si liceul in Oradea, in 1953. A urmat studii de medicina pe care le abandoneaza (1956) pentru filologie (Universitatea Victor ... citeste toata stirea