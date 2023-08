Fara sa se dea prea multa importanta in spatiul public, preturile la benzina si motorina cresc aproape zilnic in statiile de alimentare din Romania.Asa se face ca in ultimele saptamani, pretul la litrul de motorina a crescut cu aproximativ 50 de bani si astfel ca s-a depasit pragul de 7 lei. Si benzina s-a scumpit, dar cu 30 sau chiar 40 de bani.Dupa ce s-a eliminat compensarea de 50 de bani pe ... citeste toata stirea