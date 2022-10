Se lucreaza la o noua trecere de cale ferata din Satu Mare! Trafic deviat

Prefectura Satu Mare anunta ca avand in vedere lucrarile de revizie, respectiv inlocuire sina de cale ferata pe tronsonul care intersecteaza DN 19A-in localitatea Acas, judetul Satu Mare, astazi, 18 octombrie 2022, in intervalul orar 13:00-15:00, traficul rutier va fi deviat, dupa cum urmeaza:Varianta ocolitoare pentru traficul mare este:Dinspre Satu Mare: Madaras-Gelu-Terebesti- CraidoroltDinspre Zalau, la km 0, in localitatea Supur se deviaza pe ruta: Sacaseni-Tasnad-CareiVariantele ... citeste toata stirea