Fonduri europene in valoare de 120 milioane euro, se aloca din Programul Incluziune si Demnitate Sociala 2021-2027, pentru copiii dezavantajati din invatamantul de stat prescolar, primar si gimnazial, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta a Guvernului adoptat joi, 12 octombrie 2023.Potrivit Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene noua masura continua sprijinul acordat in anii trecuti din Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020, in contextul in ... citeste toata stirea