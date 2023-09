Marti, 26 septembrie, consilierii judeteni satmareni au fost convocati in sedinta ordinara. Sub presedentia lui Pataki Csaba, au raspuns convocarii 28 din cei 33 de consilieri judeteni.In deschiderea sedintei ordinare, presedintele Pataki a dat cuvantul Mihaelei Crasnai, secretarul judetului, sa dea citire proceselor verbale referitoare la sedinta ordinara din 31 august si cel al sedintei extraordinare din 7 septembrie. Cele doua procese verbale au fost votate in unanimitate. A revenit randul ... citeste toata stirea