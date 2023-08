Vineri, 18 august 2023, in municipiul Satu Mare a avut loc o sedinta intre conducatorii partidelor PSD si UDMR. Acestia s-au reunit cu ocazia vizitei la Satu Mare a secretarului de stat in Ministerul Dezvoltarii, Monica Sasarman."Doamna secretar de stat, Monica Sasarman se afla la acest sfarsit de saptamana in judetul Satu Mare si va avea intalniri si va discuta cu reprezentantii autoritatilor locale si judetene despre finantarea proiectelor derulate prin Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor ... citeste toata stirea