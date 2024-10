Serghei Esenin

Nu injurati cacizadarnic e totul!Negustor de cuvinte nu sunt!Tot mai greu imi atarna pe umericapul de aur lasat in pamant.Nu iubesc nici orasul, nici satul -cum de-am trait, singur nu pot pricepe.Parasesc tot ce-a fost. Imi las barbasi ma duc vagabond printre stepe.Voi uita si de carti, de poeme,si cu traista in spate umbla-voi hai-hui -caci betivului pierdut in campievantul ii canta mai mult ca oricui.Voi puti a ridiche si ... citește toată știrea