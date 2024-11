Seria de conferinte "Antreprenor in Arad", lansata astazi la UVVG

Sala de conferinte a Campusului Universitar al UVVG a gazduit astazi o dezbatere interesanta pe tema primilor pasi in antreprenoriat. Evenimentul, regasit in seria de conferinte "Antreprenor in Arad", sustinuta de Facultatea de Stiinte Economice, Informatica si Inginerie a UVVG, are drept scop expunerea studentilor la noi experiente din care isi pot extinde orizontul de cunoastere in dezvoltare personala.Speakerul primei intalniri cu studentii din seria conferintelor "Antreprenor in Arad" a ... citește toată știrea