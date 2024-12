Sfarsit de saptamana in siguranta asigurat de IPJ Satu Mare

In acest weekend, in cooperare cu politisti din cadrul IPJ Satu Mare, jandarmii satmareni vor fi prezenti la datorie pentru a asigura un climat de ordine si siguranta publica si pentru a preveni eventuale evenimente nedorite, in contextul desfasurarii "Targurilor de Craciun" din judetul Satu Mare.Targul de Craciun din municipiul Satu Mare organizat in Piata 25 Octombrie, Targul de Craciun din municipiul Carei organizat in zona Amfiteatrului, Targul de Craciun din Orasul Tasnad si cele ... citește toată știrea