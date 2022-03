Sfarsit ingrozitor pentru o refugiata din Ucraina. A scapat de bombele rusilor, dar a avut o moarte cumplita in Romania

O femeie din Ucraina a murit inecata, sambata seara, 26 martie, in piscina unui hotel din Tasnad. Ea se afla singura in piscina in momentul tragediei, iar politistii nu iau in calcul ipoteza unei crime. Femeia in varsta de 56 de ani era cazata intr-un hotel din zona statiunii Tasnad inca din 9 martie, alaturi de mai multi conationali care fugisera din calea tancurilor rusesti.Potrivit PresaSM, victima era cunoscuta ca avand probleme de sanatate, respectiv hipertensiune arteriala, dar nu este ... citeste toata stirea