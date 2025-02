Siguranta copiilor pe internet in atentia politistilor de siguranta scolara

Luna februarie este in mod traditional o luna dedicata sigurantei online, prilej de a creste gradul de constientizare asupra pericolelor asociate internetului si de a promova un internet mai sigur pentru toti. In acest context, in fiecare an este aleasa o Zi a Sigurantei pe Internet (Safer Internet Day) marcata in peste 180 de tari din intreaga lume, in 2025 aceasta data fiind stabilita pentru 11 februarie. Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare - Biroul Siguranta ... citește toată știrea