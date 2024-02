Simpozion national de educatie "Societatea romaneasca, produs al unui sistem national de invatamant perfectibil"

In data de 23 februarie 2024, incepand cu ora 12.00, in Sala Mare de Sedinte a Prefecturii judetului Satu Mare, s-a desfasurat Simpozionul national "SOCIETATEA ROMANEASCA, PRODUS AL UNUI SISTEM NAEsIONAL DE INVAEsAMANT PERFECTIBIL".Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare, in parteneriat cu Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad, filiala Satu Mare, Uniunea Ziaristilor Profesionisti din Romania, Nord Vest TV si ... citește toată știrea