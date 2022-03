Situatia epidemiologica in judetul Satu Mare in martie 2022

Pana astazi, in judetul Satu Mare s-au inregistrat 31571 imbolnaviri si 815 decese cauzate de coronavirus. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 34 cazuri noi de imbolnavire si s-a inregistrat un deces, o pacienta de 94 de ani la Spitalul Municipal Carei, persoana cu multiple comorbiditati.Pana in prezent au fost efectuate 257166 teste, din care 603 realizate in cursul zilei precedente ( 118 teste RT-PCR si 485 teste rapide antigen). La nivelul judetului Satu Mare, in data de 04 martie 2022, ... citeste toata stirea