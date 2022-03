Situatia la frontiera din Satu Mare

Politia de Frontiera ne transmite deja traditionala informare de dimineata privind traficul la frontiera in data de 09 martie 2022.In data de 09.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 69.662 de persoane, dintre care 23.546 cetateni ucraineni (in scadere cu 18,4 % fata de ziua precedenta).Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 8.860 cetateni ucraineni (in scadere cu 16,4%), iar pe la cea cu Republica Moldova au intrat 12. ... citeste toata stirea