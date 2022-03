Situatie critica in Ucraina. Oamenii au ramas fara apa, caldura si curent

Zelenski cere Occidentului sa se decida mai repede in privinta trimiterii de avioaneRazboiul continua in Ucraina. Bombardamentele au continuat in timpul noptii, iar miercuri ar fi trebuit sa inceapa evacuarea in mai multe orase din tara vecina, insa unele coridoare au fost atacate de rusi. Orasul Mariupol este in continuare fara apa potabila, caldura, electricitate, iar oamenii sunt infometati. "Acesta nu e razboi, este exterminare", a spus o femeie dintr-o localitate de langa Kiev.ONU ... citeste toata stirea