Soferi bauti si dealeri de droguri, saltati de politisti

razie politiaIn cursul noptii de 10 iunie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Satu Mare au actionat, cu efective marite, in mediile si zonele de interes operativ de pe raza municipiului, pentru prevenirea si combaterea consumului de alcool si a substantelor psihoactive, in vederea asigurarii si mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica.In acest sens, politistii rutieri au aplicat peste 30 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 6200 ... citeste toata stirea