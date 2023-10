Deputatul PNL de Satu Mare, Adrian Cozma vine cu o noua propunere care vizeaza o intersectie a doua drumuri din judetul Satu Mare.Acesta solicita Ministerului Transporturilor si Infrastructurii sprijin pentru amplasarea unui sens giratoriu la "intersectia 0" intre Salaj si Satu Mare. Cu alte cuvinte, soferii care vor veni dinspre Sacaseni pe D.N. 1F vor intra mai usor si in siguranta pe D.N. 19A. Situatia nu este chiar atat de grava cum este prezentata in propunere, in ideea ca accidente nu ... citeste toata stirea