SOS Romania isi anunta candidatura atat pentru Primaria municipiului cat si pentru Consiliul Judetean

Partidul SOS Romania a organizat in data de 15 mai, incepand cu orele 14.00, prima conferinta de presa, la sediul organizatiei judeteane Satu Mare Sos Romania."Ne-am decis sa candidam. Am reusit sa ne organizam extrem de rapid de la infiintare si sa depunem liste de candidati atat la municipiul Satu Mare, la Primaria Satu Mare, cat si la Consiliul Judetean si Presedintia Consiliului Judetean, precum si in alte localitati din judet", a precizat Vasile Deac, candidat la Consiliul Judetean Satu ... citește toată știrea