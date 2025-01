Soseaua de Ocolire a Orasului Ardud - un pas important spre realizare

Proiectul soselei de ocolire a orasului Ardud a facut un progres semnificativ, ajungand in cea de-a treia comisie tehnica la Bucuresti. In cadrul acestei etape, inginerul Calin Micle, alaturi de proiectantul responsabil, au prezentat studiul de fezabilitate al proiectului, precum si cele 27 de avize si autorizatii obtinute pana in prezent.Urmatoarele etape ale procesului includ trecerea prin Comisia Interministeriala, unde reprezentanti ai Ministerului Dezvoltarii si ai Ministerului ... citește toată știrea