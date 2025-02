Specialistii de la Apele Romane atrag atentia asupra stratului de gheata format pe rauri si lacuri. ,,Acesta poate ceda in orice moment. NU va puneti viata in pericol. "

Specialistii Apele Romane Somes-Tisa monitorizeaza permanent situatia cursurilor de apa si a lucrarilor hidrotehnice, expuse in aceasta perioada fenomenelor de inghet.Debitele se situeaza la valori sub mediile multianuale lunare, avand coeficientii cuprinsi intre 30% si 70%, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe raurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Somes si Crasna.In zonele de munte, sunt prezente formatiuni de gheata (gheata la maluri, naboi si pod de gheata).Prognoza ... citește toată știrea