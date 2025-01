SPECTACOL! Cea dintai premiera a anului 2025, pe scena Teatrului de Nord

Noul an debuteaza pentru Trupa Mihai Raicu cu premiera spectacolului "Jocul de-a vacanta" de Mihail Sebastian, in regia lui Andrei Mihalache.Duminica, 12 ianuarie, de la ora 19, invitam publicul sa se delecteze cu o bine cunoscuta comedie romantica. Scrisa in 1936, piesa exploreaza teme precum iluziile, dorintele neimplinite si conflictul intre idealuri si realitate. In centrul intrigii se afla vacanta unui grup de prieteni, care ajung sa creeze legaturi puternice, dar si sa confrunte ... citește toată știrea