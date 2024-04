SPECTACOL DE IMPROVIZAEsIE, la Sala Studio

Sambata 6 aprilie de la ora 19.00, in Sala Studio a Teatrului de Nord, aveti ocazia unica de a contribui concret la realizarea unui spectacol. Improvizatorii Trupei Mihai Raicu va provoaca sa va aventurati in lumea povestilor inventate si sa participati activ cu propuneri si idei la un nou SPECTACOL IMPROVIZAT, un spectacol la care actorii si spectatorii lucreaza cot la cot.Teatrul de improvizatie este o forma de teatru in care se folosesc tehnici de improvizatie teatrala pentru a crea ... citește toată știrea