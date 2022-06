Spectacol Folcloric la Stana - IN MEMORIAM Izidor Serban

In organizarea Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Judetean Satu Mare si in parteneriat cu Primaria si Consiliul Local al Comunei Socond, luni 13 iunie 2022, in localitatea Stana - comuna Socond, a avut loc sfintirea placii comemorative "Izidor Serban", amplasata pe sediul Caminului Cultural din localitate, institutie care va purta de acum inainte, numele celebrului ceataras.In programul artistic au evoluat: ceterasii ... citeste toata stirea