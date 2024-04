SPECTACOLE DE EXCEPEsIE!!! Festival Madrigal la Satu Mare

In perioada 24 aprilie - 15 iunie 2024, Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" si Programul National Cantus Mundi invita publicul din Satu Mare si Negresti-Oas la Festivalul Madrigal, o serie de evenimente culturale remarcabile dedicate spectatorilor de toate varstele.Corul Madrigal intalneste comunitatea din judetul Satu Mare in cadrul noii serii de proiecte desfasurate anul acesta in tara, Festivalul Madrigal. Turneul include Spectacolul Extraordinar "Saptamana Patimilor", ... citește toată știrea