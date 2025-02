Sportul, vazut ca o alternativa la violenta scolara, la Satu Mare

Prevenirea violentei in unitatile de invatamant si a bullying-ului este o problema actuala si de interes atat pentru comunitatea scolara (elevi, parinti, cadre didactice), cat si pentru societate, in ansamblul ei. Politistii de siguranta scolara cauta noi colaborari menite sa intareasca mesajul preventiv si sa aduca o contributie concreta in reducerea fenomenului violentei scolare in judetul Satu Mare.Inspectoratul de Politie Judetean Satu Mare-Biroul Siguranta Scolara si Consiliul Judetean al ... citește toată știrea