Start distractiei de weekend, cu un concert live Rares Maris

Mallul din Satu Mare devine centrul divertismentului urban si isi asteapta vizitatorii sambata, 20 aprilie, la un concert live sustinut de Rares Maris, unul dintre cei mai talentati si versatili tineri artisti romani.Evenimentul va avea loc in aer liber, de la ora 19:00, in parcarea de la nivelul 1 al centrului comercial. Rares Maris a devenit unul dintre cei mai iubiti cantareti, in special in randul tinerilor, remarcandu-se odata cu reality-show-ul One True Singer, pe care l-a castigat in ... citește toată știrea