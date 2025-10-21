Editeaza

Start pentru constructia Drumului Expres Oar - Satu Mare! A fost semnat contractul

Sursa: Portalsm.ro
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 11:45
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat, astazi, contractul pentru constructia Drumului Expres Oar - Satu Mare care va asigura inclusiv legatura cu frontiera dintre Romania si Ungaria!

,,Antreprenorul (CONSTRUCEsII ERBASU) are la dispozitie 720,48 milioane lei (fara TVA) si 24 de luni pentru finalizarea acestui nou drum de mare viteza, in lungime de 10,83 km. Contractul pentru executia lucrarilor (FIDIC Rosu) este finantat prin ...citește toată știrea

