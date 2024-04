STATISTICA. Rata somajului, se mentine la cote foarte scazute in judet

Din fericire, rata somajului la nivelul judetului Satu Mare continua sa se mentina la cote foarte scazute. Doar 4,35%. Acest lucru se datoreaza, in special, programelor ocupationale elaborate de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Satu Mare, institutie condusa de Simona Dersidan.Rata somajului, relativ stabilaLa sfarsitul lunii martie 2024, rata somajului inregistrata in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare a fost de 4,35 %, in crestere ... citește toată știrea