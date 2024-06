Stimulente pentru angajarea elevilor si studentilor pe perioada vacantei

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca reaminteste faptul ca firmele care angajeaza in perioada vacantei elevi sau studenti pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca (valoarea ISR, actualizata in 2024 este de 660 lei).Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioada de maximum 60 de zile lucratoare intr-un an calendaristic, pentru fiecare ... citește toată știrea