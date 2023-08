In urma lucrarilor la carosabil din zona Strandului Satu Mare si a strazii Botizului, sensul giratoriu din vecinatatea cimitirelor de la Gara si a bisericii Familia Popp a fost desfiintat de curand fiind pastrata doar trecerea de pietoni.Prin urmare, soferii sunt avertizati sa manifeste vigilenta in zona intrucat exista riscul ca unii dintre automobilisti sa nu tina cont de lipsa acestuia sa si faca manevrele specifice incadrarii in sens.Pentru locuitorii strazilor adiacente acest sens ... citeste toata stirea