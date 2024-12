Subprefectul Altfatter Tamas in doliu!

Subprefectul judetului Satu Mare, Altfatter Tamas este in doliu. Tatal acestuia, Ferenc Altfatter a decedat vineri dimineata ."Cu adanca durere in suflet anuntam incetarea neasteptata din viata a celui ce a fost sot, tata si bunic Altfatter Ferenc.Priveghiul va avea loc sambata, 14.12.2024 la orele 16 si inmormantarea duminica 15.12.2024 la orele 13 la cimitirul de langa gara.Te vom pastra vesnic viu in inimile noastre." este anuntul transmis de familie.Sincere condoleante familiei si din ... citește toată știrea