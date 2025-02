Suma mare de bani gasita de un jandarm satmarean. Ce a facut omul legii

Un jandarm satmarean a dat dovada de onestitate si profesionalism, returnand o suma de bani gasita in parcarea Trezoreriei Carei.Joi, 20 februarie, Plt.adj. Bolba Dumitru din cadrul Detasamentului 3 Jandarmi Carei a dat dovada de un inalt spirit civic si profesionalism, dupa ce a gasit o suma de bani in parcarea trezoreriei Carei si a depus toate eforturile pentru a o returna proprietarului de drept.Plt.adj. Bolba Dumitru a ridicat suma de bani si a demarat cercetari in vederea identificarii ... citește toată știrea