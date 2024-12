Sute de aradeni au vizitat la UVVG, expozitia "Istoria tehnologiei de transport, transmitere si prelucrare a trimiterilor postale"

Expozitia "Istoria tehnologiei de transport, transmitere si prelucrare a trimiterilor postale" a atras in aula Cicio Pop a Universitatii de Vest "Vasile Goldis" din Arad sute de copii si adulti. Zecile de exponate din colectia de posta si povestile relatate de organizatorul acestui eveniment, lect. univ. dr. ec. Caius Lazarescu, au introdus asistenta intr-o fascinanta calatorie in timp, din perioada primelor cai de comunicare, din neolitic, si pana in zilele noastre."Suntem onorati ca ... citește toată știrea