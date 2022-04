Sute de ucraineni si-au gasit adapost la Centrul Social Sfanta Maria din Botiz

Refugiatii au conditii foarte bune inclusiv pentru pregatirea si servirea mesei la Centrul MariaMajoritatea persoanelor care se adapostesc aici sunt mame plecate de acasa doar cu copiii si cateva bagaje350 de persoane venite din Ucraina au fost gazduite, pana in prezent, de centrul social Sfanta Maria din localitatea Botiz, care functioneaza pe langa Parohia greco-catolica Sfintii Apostoli Petru si Pavel. In fapt, este vorba, in primul rand, despre implicarea parintelui paroh Nicolae Huzau, ... citeste toata stirea