Tanar arestat pentru trafic de droguri de mare risc

Politistii Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Satu Mare, impreuna cu procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Biroul Teritorial Satu Mare, au documentat activitatea infractionala a unui barbat, de 26 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de trafic de droguri de mare risc.Politistii l-au prins in flagrant delict, la data de 18 septembrie 2024, in municipiul Satu Mare, in timp ce ar fi vandut aproximativ 60 ... citește toată știrea